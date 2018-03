Atentat in Franta: Jandarmul-erou care le-a luat voluntar locul ostaticilor a murit

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittes.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n'oubliera son heroisme, sa bravoure, son sacrifice.



Le coeur lourd, j'adresse le soutien du pays tout entier a sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l'Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a- Gerard Collomb (@gerardcollomb) 24 martie 2018

"Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort pentru patrie. Franta nu va uita niciodata eroismul, vitejia, sacrificiul acestuia", a scris, pe Twitter, ministrul francez, care a transmis familiei ofiterului si colegilor sai jandarmi sustinerea intregii tari, transmite AFP.Acest ofiter de 45 de ani, casatorit, fara copii, a fost grav ranit de autorul atacurilor, Redouane Lakdim.Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a salutat in mod special vineri "curajul" ofiterului de jandarmerie, care s-a oferit voluntar pentru a lua locul altor ostatici si care a fost foarte grav ranit.Acest jandarm "a salvat vieti si a facut onoare armei sale si tarii noastre", a adaugat Macron.Decesul ofiterului ridica la patru bilantul persoanelor ucise in atacurile comise vineri, la Carcassonne si la Trebes , in sud-vestul Frantei, de Redouane Lakdim, un francez de origine marocana de 25 de ani.Atacatorul a fost ucis de fortele de ordine. Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat aceste noi atacuri din Franta.