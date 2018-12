Atentat sangeros in Strasbourg: Politia facuse chiar dimineata perchezitii la atacator si a gasit o grenada

Urmareste in format Live Text desfasurarea evenimentelor din Strasbourg

Presa franceza scrie ca ar fi vorba de un tanar nascut in Strasbourg, in varsta de 29 de ani, care era in vizorul politiei.Barbatul, nascut pe 4 februarie 1989 era pe lista celor radicalizati ce erau in atentia autoritatilor franceze. Politia a anuntat ca acesta avea antecedente, insa nu a facut public numele sau, avand in vedere ca inca il cauta.Mai mult, se pare ca in aceasta dimineata politia a facut un raid la locuinta sa, insa in legatura cu un alt incident. La fata locului ar fi fost gasita cel putin o grenada.Presa franceza mai scrie ca atacatorul a fost ranit de un soldat cu care a avut un schimb de focuri in timp ce a fugit de la locul faptei. Potrivit Le Figaro, autoritatile nu cred ca a actionat singur si o alta operatiune este in desfasurare la Place Broglie, fiind vizat un alt suspect. Nu se cunosc detalii despre acesta la acest moment.Autoritatile trateaza incidentul ca pe unul terorist si dosarul a fost preluat de procurorul anti-terorism.