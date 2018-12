Atentatul de la Strasbourg: A murit unul dintre raniti. Numarul victimelor a ajuns la cinci

Ziare.

Parchetul din Paris a confirmat duminica seara decesul acestei persoane de nationalitate poloneza.Pe langa cei cinci morti, atentatul de la Strasbourg s-a soldat si cu 11 raniti, dintre care unii sunt inca in stare grava."Fratele meu Barto Pedro Orent-Niedzielski tocmai a plecat dintre noi. Va multumeste pentru dragostea voastra si pentru forta pe care i-ati dat-o", a scris pe Facebook fratele acestui locuitor din Strasbourg de 36 de ani, originar din Katowice, Polonia.Aflat in fata barului "Les Savons d'Helene", el era marti seara impreuna cu prietenul lui italian Antonio Megalizzi, de 28 de ani, decedat vineri, si alti prieteni. Potrivit apropiatilor sai, el s-ar fi bagat in fata atacatorului, pentru a-l impiedica pe Cherif Chekatt sa patrunda in bar.Supranumit "Bartek", acest locuitor din Strasbourg de 20 de ani, avea visul de "a deschide un hostel lingvistic la Strasbourg", a declarat duminica pentru AFP un prieten apropiat al acestui pasionat de alte limbi si culturi."Foarte implicat in asociatii artistice si de solidaritate", el era "mereu surazator, primitor, deschis catre ceilalti, prompt la discutii", a declarat pentru AFP un fost prieten din liceu.El era in special responsabil de animatii la festivalul european de benzi desenate Strasbulles.Marti seara, Cherif Chekatt a patruns in centrul istoric al Strasbourgului, inarmat cu un pistol si un cutit, si a atacat trecatori in mai multe locuri, inainte de reusi sa fuga. Dupa 48 de ore de cautari la care au participat sute de politisti el a fost ucis de politisti joi seara pe o strada din cartierul Neudorf, din sudul orasului.