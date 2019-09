Avertizare MAE: In Franta e greva in transporturi, iar in Grecia vin furtunile

Grecia - intensificari ale vantului, ploi si caderi de grindina in Vest

Potrivit MAE, vor fi perturbari ale circulatiei feroviare pe liniile: Transilien, Intercite, TER si RER.SNCF recomanda calatorilor sa urmareasca informatiile de pe site-ul sau oficial - https://www.sncf.com/fr/itineraire-reservation/itineraire , noteaza News.ro.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966 si +33147052755, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta au la dispozitie urmatoarele telefoane de permanenta: misiunea diplomatica a Romaniei in Republica Franceza: +33680713729, Consulatul General al Romaniei la Marsilia: +33610027164, Consulatul General al Romaniei la Lyon: +33643627736 si Consulatul General al Romaniei la Strasbourg: +33627050022, la care pot apela in functie de circumscriptia consulara in care se afla.Tot pentru marti, Secretariatul General de Protectie Civila din Grecia avertizeaza in legatura cu fenomene meteo severe (tornadogenesis) manifestate prin intensificari ale vantului, ploi si caderi de grindina, in partea de vest a tarii, in vestul regiunii Peloponez, insulele Corfu si Lefkada.Potrivit unui comunicat al MAE, cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +302106728879 si cel al oficiului consular la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate si preluate de operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Atena: +306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic: +306906479076, arata Agerpres.MAE recomanda consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro https://infocrisis.gov.gr , www.meteo.gr, pentru situatii de criza pe teritoriul Republicii Elene, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie.