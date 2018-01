Autoritatile investigheaza promotia la Nutella care a dus la imbranceli si batai in supermarketurile din Franta

Ziare.

Agentia antifrauda si cea pentru protectia consumatorului au anuntat ca ancheta vizeaza respectarea legislatiei comerciale de catre lantul de supermarketuri Intermarche, care a oferit un discount de 70% pentru un borcan de 950 de grame de Nutella, scazand pretul de la 4,5 euro la 1,4 euro.Franta are reguli stricte in ceea ce priveste cuantumul reducerilor pe care retailerii le pot stabili pentru produse si privind cantitatea comercializata in afara perioadelor oficiale privind lichidari de stoc.Compania Intermarche ar putea fi acuzata de folosirea unei practici de dumping, care genereaza prejudicii materiale.Ministrul francez al Agriculturii, Stephane Travert, s-a declarat nemultumit de promotia la Nutella, in conditiile in care promoveaza un proiect de lege care limiteaza discounturile la 34% din costul de productie sau pretul de achizitie.Totodata, Travert a anuntat ca vrea ofertele din categoria "cumperi un produs - primesti unul gratuit" sa se termine cat mai curand pentru a "reda valoarea produselor".Saptamana trecuta, politia a intervenit in mai multe centre comerciale deoarece mii de oameni s-au imbrancit, iar unii dintre ei s-au luat la bataie. In majoritatea supermarketurilor, rafturile cu Nutella au fost golite in doar 15 minute.Compania Nutella a transmis ca regreta "consecintele promotiei", precizand ca decizia a fost luata exclusiv de catre lantul de supermarketuri Intermarche. Totodata, Intermarche si-a cerut scuze pentru "evenimente dezagreabile suferite de catre clienti", motivand ca nu se astepta la un asemenea impact al ofertei.