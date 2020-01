Barbat impuscat dupa ce a atacat un grup de politisti francezi cu cutitul, strigand "Allahu akbar"

Ziare.

Incidentul a avut loc in orasul Metz, din estul Frantei, si vine la doar doua zile dupa ce un alt barbat a comis un atac similar in suburbiile Parisului, fiind ucis de politisti, relateaza Reuters Procurorul care ancheteaza cazul spune ca se afla in contact permanent cu Departamentul antiterorist din Franta, iar ministrul de Interne, Christophe Castaner, afirma ca monitorizeaza situatia cu atentie.Intr-un mesaj postat pe Twitter, ministrul Castaner le-a multumit politistilor pentru interventia rapida de duminica (foto) si a precizat ca urmeaza sa se stabileasca "motivatia si circumstantele in care s-a produs acest incident".Dupa ce a fost ranit prin impuscare, atacatorul din Metz a fost preluat de politisti.Procurorul de caz a mai precizat ca barbatul, al carui nume nu a fost dat publicitatii, se afla pe lista persoanelor monitorizate pentru legaturi cu gruparile militantilor islamisti.In ultimii ani, Parisul a suferit mai multe astfel de atacuri, cel mai dureros fiind cel din noiembrie 2015, de la teatrul Bataclan, cand 130 de oameni au fost ucisi in Paris si in zonele limitrofe.C.B.