Bicicletele scolare multi-user, noul mijloc ecologic de transport al elevilor in Franta (Video)

Cu casti de protectie pe cap si cu veste galbene reflectorizante, copiii renunta la confortul masinilor si parcurg distantele pana la scoala in aer curat, facand si miscare in acelasi timp."Multi parinti isi aduc copiii la scoala cu masina. Ne-am gandit la o modalitate de a schimba aceste mentalitati si modalitatea de transport", spune unul dintre initiatorii proiectului.Iar copiii se bucura si au prins deja ideea fundamentala. "Facem miscare si, in plus, e un mijloc de transport prietenos cu mediul. Nu foloseste combustibil, doar electricitate, deci nu polueaza", spune unul dintre micii biciclisti, in varsta de doar 5 ani.Astfel, copiii invata inca de mici nu doar regulile de circulatie, ci mai ales cum sa lucreze in echipa."Imi place sa pedalez cu prietenii mei. Si imi place ca soferii sunt amabili, fac glume cu noi", a povestit o fetita."Diminetile sunt deja mai usoare", a marturisit o mamica. "Se scoala devreme, se pregateste de scoala, dupa care ne luam la revedere. Deja a devenit mai independenta", a spus mamica. Totusi, sunt si parinti care isi insotesc copiii pana la scoala cu ... bicicleta.Bineinteles, bicicleta scolara cu 8 locuri este condusa de un sofer adult, care are la dispozitie un volan cu care imprima directia de mers. Vehiculul are motor electric si semnalizatoare, dar si un loc pentru bagaje, in care se tin ghiozdanele. "Fiecare copil pedaleaza in ritmul lui", spune unul dintre soferi.Mai mult, bicicleta beneficiaza si de o prelata transparenta, care se ridica atunci cand ploua sau e arsita, pentru a-i proteja pe copii.