Bilant alarmant in Franta: 24 de protestatari si-au pierdut un ochi, 5 o mana si o femeie a murit din cauza armelor folosite de politisti

Alti 283 de manifestanti au suferit diverse rani la cap provocate tot de armele "flash-ball", potrivit lui David Dufresne, un jurnalist independent care tine o statistica a ranitilor din timpul confruntarilor intre politie si "vestele galbene".Ministerul de Interne a anuntat ca pana la data de 13 mai au fost raniti in confruntari 2.448 de protestatari si 1.797 de membri ai fortele de ordine, fara sa faca o clasificare dupa tipurile de rani suferite.Interventiile dure ale fortelor de ordine in timpul acestor proteste, care din luna noiembrie se desfasoara in fiecare sambata, au devenit, dupa nemultumirea fata de politicile economice, al doilea motiv invocat de manifestanti pentru participarea la aceste actiuni."In ultimii ani si-au pierdut un ochi din cauza violentei politiei 60 de oameni, dintre care 24 din luna noiembrie", afirma Dufresne. "Pana de curand, motto-ul politiei franceze era sa nu intre niciodata in contact cu protestatarii, dar se pare ca au schimbat tacticile", adauga el.Politia franceza foloseste si lansatoare de grenade lacrimogene GLI-F4, fiecare grenada continand 25 de grame de exploziv TNT. In urma folosirii acestora impotriva "vestelor galbene" cinci manifestanti si-au pierdut o mana, iar o femeie in varsta a fost ucisa dupa ce o astfel de grenada a patruns in apartamentul sau in timp ce ea inchidea fereastra.Franta este singura tara europeana unde fortele de ordine utilizeaza astfel de grenade si una dintre putinele unde sunt folosite lansatoarele "flash-ball" (LBD), care proiecteaza gloante neletale de cauciuc de calibrul 40 mm pana la o distanta de 50 de metri.Ministerul francez de Interne a evitat pe cat posibil sa vorbeasca despre interventiile politiei impotriva protestatarilor, acestia din urma fiind infuriati mai ales de o declaratie din luna ianuarie a ministrului Christophe Castaner, care a spus: "Nu stiu vreun ofiter de politie care sa fi atacat vestele galbene".Luna urmatoare el a participat la o emisiune televizata la care a incercuit pe o silueta umana partile corpului asupra carora fortele de ordine sunt autorizate sa indrepte respectivele arme, si anume bratele, picioarele, dar niciodata capul, Castaner afirmand atunci ca au existat doar "o duzina de evenimente accidentale" in care protestatarii au fost loviti in zona fetei, la acel moment statistica lui Dufresne mentionand 195 de rani la cap.Incepute pe 17 noiembrie ca un protest impotriva cresterii accizelor la combustibil, manifestatiile "vestelor galbene" s-au transformat intr-o contestare a presedintelui Emmanuel Macron si au fost marcate de arestari masive - unele cu caracter preventiv -, acte de vandalism si interventii ale fortelor de ordine folosind gaze lacrimogene, tunuri cu apa si acele lansatoare de gloante de cauciuc. Numerosi protestatari au fost judecati in regim de urgenta, unii fiind condamnati la inchisoare cu executare.