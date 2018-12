Bilantul atacului din Strasbourg creste: Unul dintre raniti a murit

Ziare.

"Bilantul, in continuare provizoriu, este de-acum de trei persoane decedate, cinci raniti grav si opt raniti usor", a anuntat prefectura intr-un comunicat, conform AFP.Unul dintre cei cinci raniti grav in acest atac - al carui autor este fugar - se afla in stare de moarte cerebrala, a precizat Parchetul Parisului.Marti seara, cu putin inainte de ora locala 20:00 (21:00, ora Romaniei), un barbat identificat drept Cherif Chekatt, nascut la Strasbourg, in varsta de 29 de ani, a patruns in centrul istoric al orasului, in mijlocul Pietei de Craciun, si a deschis focul, in mai multe randuri, asupra trecatorilor.Fortele de ordine l-au ranit la brat, iar apoi atacatorul a reusit sa fuga.O "celula a ranitilor psihologic" a fost infiintata la Strasbourg, pentru a sustine victimele si apropiatii acestora.Initial, autoritatile au anuntat ca este vorba despre trei morti, dar apoi s-a transmis ca sunt, de fapt, doi morti si o persoana in moarte cerebrala.