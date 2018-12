Bilantul atentatului din Strasbourg: Inca o persoana a murit, un ranit e in moarte cerebrala

Ziare.

Persoana decedata vineri era in stare critica. Inca o persoana ranita este in moarte cerebrala.Unsprezece persoane au fost ranite in atacul armat din Strasbourg, iar patru sunt in continuare spitalizate.Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se va deplasa vineri seara la Strasbourg.Presupusul autor al atacului armat comis a fost impuscat mortal de politie joi seara. Islamistul Cherif Chekatt, in varsta de 29 de ani, a fost impuscat mortal de politie in cursul unei operatiuni desfasurate in zona Lazaret din Strasbourg.