Candidatul lui Macron la Primaria Parisului s-a retras din cursa, dupa o inregistrare cu caracter sexual

Griveaux era candidatul partidului presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche (LREM). El a anuntat, vineri, ca se retrage din cursa pentru Primaria Parisului dupa ce in mediul online a fost publicata o inregistrare video cu caracter sexual."Nu vreau sa ma expun si mai mult. Nici pe mine, nici familia mea. Totul a mers prea departe. Acesta este motivul pentru care am decis sa-mi retrag candidatura la alegerile municipale pariziene.Aceasta decizie ma costa, dar prioritatile mele sunt clare: pe primul loc este familia mea", a declarat Griveaux pentru AFP.Totusi, el nu a comentat autenticitatea imaginilor video aparute in spatiul public, noteaza Le Monde "Prin anuntarea candidaturii mele la Primaria Parisului, mi-am asumat asprimea vietii politice. De mai bine de un an, familia mea si cu mine am fost tinta unor declaratii defaimatoare, minciuni, atacuri anonime, dezvaluiri ale unor conversatii private, precum si amenintari cu moartea.Aceste lucruri m-au afectat personal, dar si pe cei apropiati mie. De parca acest lucru nu ar fi fost suficient, ieri (cand s-a publicat filmarea cu continut sexual - n.red.) s-a trecut la o noua etapa (...) Familia mea nu merita asta. Nimeni nu ar trebui sa fie supus niciodata unor asemenea violente", a mai spus el, citat de cotidianul francez.Fostul candidat la Primaria Parisului a mai precizat ca s-a intalnit, joi seara, cu presedintele Emmanuel Macron, care l-a asigurat ca ii va oferi tot sprijinul necesar, in orice decizie luata.A.D.