Canicula in Franta: Patru reactoare ale unor centrale nucleare au fost oprite

"La 4 august, la ora (locala) 4.09 (5.09, ora Romaniei), unitatea de productie numarul 1 a centralei de la Fessenheim a fost oprita in mod programat, din cauza conditiilor climatice actuale si in vederea respectarii autorizatiilor de emisii termice in Grand Canal d'Alsace", anunta EDF pe site.EDF a redus vineri productia reactorului numarul 2 din acelasi motiv.In total, pana sambata la pranz, patru reactoare ale unor centrale nucleare din Franta erau oprite din cauza caniculei - cel de la Fessenheim, doua la centrala de la Bugey, in Ain, si unul la cea de la Saint-Alban in Isere, a precizat un purtator de cuvant EDF.Cea mai veche centrala din parcul nuclear francez, a carei inchidere este programata atunci cand EPR Flamanville va intra in activitate, ia apa din Grand Canal d'Alsace pentru a-si raci reactoarele si a-si alimenta circuitele de functionare, iar apoi o deverseaza.In cazul unor calduri puternice, centrala isi moduleaza productia, pentru a limita incalzirea apei luate si apoi deversate in Grand Canal d'Alsace, a carei temperatura medie zilnica nu trebuie sa depaseasca 28 de grade Celsius.Departamentul Haut-Rhin a fost plasat in alerta "portocalie" de canicula, la fel ca alte 67 de departamente din Franta. Sambata, in multe localitati, temperaturile au urcat pana la 37 de grade Celsius.Aceasta productie mai redusa de energie nucleara a EDF are loc intr-o perioada in care cererea de electricitate este redusa, prin scaderea activitatii economice legata de concediile din luna august.