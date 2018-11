Cazul Khashoggi: 18 sauditi suspectati de implicare in omor nu mai pot intra in Franta si in Schengen

Ziare.

"Aceste masuri, decise de Ministerul de Interne, vizeaza interzicerea accesului acestor indivizi pe teritoriul national al Frantei, precum si in intreg spatiul Schengen", a afirmat Quai d'Orsay intr-un comunicat, relateaza AFP si Reuters."Este vorba despre", a adaugat sursa citata., care in plus este indreptata impotriva libertatii presei si celor mai fundamentale drepturi", a precizat ministerul in comunicat.Parisul se alatura astfel. Aceste masuri au fost luate "in coordonare cu partenerii europeni, in special cu Germania", a afirmat ministerul francez.Totodata, Ministerul de Externe francez a cerut autoritatilor saudite sa ofere un "" cu privire la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi.Pe 15 noiembrie,- inclusiv inghetarea activelor din SUA - impotriva a 17 oficiali sauditi.Uciderea jurnalistului saudit critic la adresa guvernului de la Riad a provocat o unda de soc la nivel mondial si a afectat considerabil imaginea Arabiei Saudite, in special cea a printului mostenitor Mohammed bin Salman, acuzat de presa si de oficiali turci sub rezerva anonimatului ca ar fi datlui Khashoggi.Procurorul general al Arabiei Saudite a inculpat pana in prezent 11 persoane - din totalul de 21 de suspecti - si a cerutimpotriva a cinci dintre acestea, insa a respins orice responsabilitate a printului mostenitor saudit in acest caz.