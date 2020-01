CEDO condamna Franta pentru ''conditiile degradante'' din inchisori

Ziare.

com

Verdictul vine dupa o plangere formulata de 32 de detinuti din mai multe penitenciare (din Nisa, Nimes, Fresnes, Martinica, Polinezia si Guadelupa) care au denuntat conditiile de detentie pentru a obtine o imbunatatire a acestora.Judecatorii europeni au estimat ca Franta nu a protejat dreptul la un recurs efectiv in cazul acestor detinuti siCEDO a constatat faptul ca majoritatea reclamantilor au dispus in intreaga perioada de detentie de. De asemenea, penitenciarele unde au fost repartizati acestia ''nu ofera conditii de detentie decente, nici libertate suficienta de circulatie si de activitati in afara celulelor'', mai noteaza instanta europeana in verdict.Ea mai subliniaza ca suprapopularea carcerala - de exemplu la- si starea de degradare a centrelor penitenciare reprezinta ''un obstacol in fata opririi totale si imediate a gravelor incalcari ale drepturilor omului'' pe care le suporta detinutii.De pilda, continua CEDO, acestia se plang de toalete insalubre, prezenta gandacilor si sobolanilor sau lipsa produselor pentru igiena personala.In concluzie, instanta europeana recomanda autoritatilor franceze sa ia masuri pentru a rezolva problema suprapopularii inchisorilor, sa amelioreze conditiile materiale ale detinutilor si sa puna in practica un mecanism efectiv privind dreptul la recurs.In 2017, si Romania a fost condamnata de CEDO pentru conditiile din inchisori, acesta fiind pretextul folosit de PSD pentru a modifica legile Justitiei in favoarea infractorilor.