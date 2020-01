Cine este primul japonez care primeste trei stele in Franta din partea reprezentantilor Ghidului Michelin

Ziare.

"Trei stele recompenseaza parcursul extraordinar al lui Kei Kobayashi, primul chef japonez care obtine premiul suprem in Franta, din intreaga istorie a Ghidului Michelin", potrivit reprezentantilor ghidului rosu.Intre 2003 si 2010, Kobayashi a lucrat la Plaza Athenee sub ordinele lui Alain Ducasse, reputat maestru exigent, chiar intransigent, asa cum scrie Le Monde.. In 2011, il intalneste pe chef Gerard Besson, care iesea la pensie si care voia sa cedeze localul istoric unui bucatar dornic de a conserva spiritul locului.Ghidul rosu, care construieste si darama reputatii in lumea gastronomiei,, unii vazand in asta o fabrica de "taiat capete".Au existat critici care spuneau, chiar inainte de decesul lui Paul Bocuse, ca restaurantul L'Auberge de Collonges-au-Mont-d'Or, aflat la nord de Lyon, nu se mai ridica la inaltime, "inspectorii au mers de mai multe ori in 2019 in restaurant" si au concluzionat: "".In aproape un an, ghidul s-a evidentiat prin retrogradarea mai multor localuri cu reputatie: miticul Auberge de l'Ill in Alsacia (nord-est), care detinea trei stele de 51 de ani, Astrance al lui Pascal Barbot la Paris, dupa 11 ani aflat in varf, si La Maison des bois - Marc Veyrat in Alpii francezi., inventatori de anvelope: mai putin de 3.000 de automobile circulau atunci in Franta iar cei doi au decis sa puna la dispozitia soferilor un document care sa-i ajute in calatorii, cu adrese ale mecanicilor si hotelurilor.Prima editie a almanahului a fost editata in 35.000 de exemplare. "Aceasta lucrare a aparut la inceput de secol si va dura cat el", era scrie in Prefata.. In 2005, Michelin apare pentru prima data la New York, iar in 2007 la San Francisco, apoi Las Vegas si Los Angeles. Primul ghid in Asia a aparut la Tokyo in 2008. Michelin a lansat pentru China o editie la Hong Kong si Macao in 2008. Shanghai, Singapore, Taiwan, Seul si Bangkok au ghidul lor.In prezent, ghidul claseaza 20.000 de restaurante in toata lumea.Intr-un secol, editia franceza s-a vandut in 30 de milioane de exemplare.