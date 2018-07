Clipul zilei: Gafe la parada de Ziua Frantei de la Paris - doi motociclisti s-au ciocnit, un avion a stricat steagul

Ziare.

Evenimentele, la care a participat presedintele Emmanuel Macron, a fost marcate si de mici gafe.Doi motociclisti s-au ciocnit usor in timp ce rulau cu viteza mica in cadrul paradei, insa cei doi s-au ridicat imediat si si-au ridicat si vehiculele, continuandu-si drumurile.De asemenea, cele noua avioane care au format steagul Frantei pe cerul Parisului, din cate trei fasii de fum colorate, au atras acum si mai mult atentia. Unul dintre ele, primul din stanga, a lasat in urma un fum rosu, desi ar fi trebuit sa fie unul dintre cele trei care lasa in urma fum albastru. Astfel, steagul Frantei a avut o fasie rosie, doua albastre, trei albe, si iarasi trei rosii.Potrivit News.ro, care citeaza Le Figaro, la parada au participat 4.290 de militari, 220 de vehicule, 250 de cai, 64 de avioane si 30 de elicoptere.