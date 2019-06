Cod rosu de canicula in Franta: Recordul absolut de temperatura a fost doborat

Ziare.

com

In Carpentras, departamentul Vaucluse, temperatura a ajuns pana la 44,3 grade Celsius, un record absolut pentru Franta, intrecandu-l pe cel anterior - de 44,1 grade Celsius, inregistrat in august 2003.Vaucluse a fost unul dintre cele patru departamente - alaturi de Gard, Herault si Bouches-du-Rhone - care s-au aflat sub cod rosu de canicula.Este prima oara cand un astfel de cod rosu este valabil pentru o zona atat de mare, scrie The Guardian In intreaga tara, sute de scoli au fost inchise, iar altele chiar au cerut parintilor sa isi tina copiii in case, daca este posibil. Examenele au fost amanate pana saptamana viitoare.In Spania, un baiat de 17 ani si-a pierdut viata din cauza caniculei. Acesta lucra pe camp, in provincia Cordoba din Andaluzia. Din cauza caldurii, tanarul a vrut sa se racoreasca si s-a aruncat intr-o piscina, dar la scurt timp a intrat in convulsii.Medicii nu au reusit sa il salveze, iar baiatul a murit la spital.O a doua victima, un barbat de 80 de ani, a murit din cauza caldurii joi.In Spania, se asteapta ca temperaturile sa ajunga pana la 42 grade Celsius vineri. In acest context, serviciul meteorologic spaniol a emis cod rosu de canicula pentru mai multe regiuni.