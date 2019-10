Comisarul propus de Franta nu a trecut de audierea in comisiile Parlamentului European

Ziare.

com

In plus, i-au fost solicitate clarificari scrise, a anuntat Adina Valean, presedintele Comisiei pentru industrie, cercetare si energie din Parlamentul European."Deoarece nu a existat majoritatea necesara pentru a da unda verde de trecere la etapa urmatoare din partea Comisiilor responsabile cu audierea, s-a hotarat continuarea procedurii prin solicitarea de intrebari scrise de clarificare din partea doamnei Goulard.In baza raspunsurilor primite, Comisiile reunite vor decide urmatorii pasi procedurali", a aratat Adina Valean, presedinte al Comisiei pentru industrie, cercetare si energie din Parlamentul European, intr-o declaratie de presa dupa audierea comisarului desemnat Sylvie Goulard (Franta) si evaluarea in comisiile ITRE si IMCO ale Parlamentului European.OLAF efectueaza o ancheta cu privire la aspiranta franceza Sylvie Goulard, de asemenea o fosta eurodeputata. Dosarul este in continuare deschis, insa ea a inapoiat 45.000 de euro, brut, reprezentand rambursari necuvenite ale unor cheltuieli.Goulard, care candideaza la postul de comisar al Pietei Interne, a primit unda verde a Comsiei Afacerilor Juridice (JURI).