Confruntarile violente de la Toulouse: 57 de persoane au fost ranite dintre care 48 de politisti

Ziare.

com

Dintre cei 48 de politisti raniti, cinci au fost spitalizati. Ei au fost externati si li s-a recomandat o "intrerupere temporara a activitatii intre o zi si zece zile", potrivit comunicatului.Ciocniri violente intre scutieri si protestatarii din miscarea denumita "Vestele galbene" au avut loc sambata pe strazile Parisului in al treilea weekend consecutiv de manifestatii impotriva cresterii pretului la carburant.Conform politiei franceze, violentele de sambata s-au soldat 133 de persoane ranite si au condus la retinerea a 412 de protestatari, dintre care 378 au fost plasati in arest preventiv, noteaza AFP.Presedintele francez Emmanuel Macron a convocat pentru duminica dimineata o reuniune de urgenta la Palatul Elysee, a doua zi dupa scenele de gherila urbana la Paris, care au marcat o noua escaladare in conflictul autoritatilor cu asa-numitele "Veste galbene", si par sa conduca spre o criza politica majora.