Coronavirus: 20.796 de decese in Franta, dintre care 531 in ultimele 24 de ore

Totusi, presiunea asupra spitalelor continua sa scada, a anuntat marti directorul general al Sanatatii, Jerome Salomon, relateaza AFP.In total, 12.900 de persoane au decedat la spital, mai mult cu 387 fata de luni, si 7.896 in azile de batrani (EHPAD-Etablissement d'Hebergement pour Personnes Agees Dependantes) si in alte unitati medico-sociale (+144), a declarat Jerome Salomon in cadrul conferintei de presa zilnice.Numarul persoanelor spitalizate si al celor de la terapie intensiva este in scadere, a mai mentionat oficialul francez.