Coronavirus: Franta anunta 544 de noi decese in ultimele 24 de ore

Bilantul total al deceselor este de 21.340 de la inceputul epidemiei, dintre care 13.236 au fost inregistrate in spitale si 8.104 in unitati sociale si medico-sociale, scrie AFP.In prezent, in spitale sunt internati 29.741 de oameni, cu 1.619 in plus in ultimele 24 de ore.Sunt 5.218 persoane in stare grava, la Terapie Intensiva, cu aproape 2.000 mai putin decat acum doua saptamani.