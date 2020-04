Coronavirus in Franta: 22.245 de decese in total si 4.870 de cazuri grave

LIVE

Epidemia a ucis 13.852 de persoane in spitale, adica 305 de decese in plus in 24 de ore, si 8.393 in centrele pentru persoanele in varsta (Ehpad) si alte unitati medico-sociale (cu 84 mai multe), a precizat Salomon, citat de AFP.Inca sunt internati 28.658 de oameni (plus 1.346 de noi internari). 4.870 de pacienti se afla inca in stare grava (cu 155 mai multi fata de ziua precedenta).De la 1 martie, mai mult de 87.000 de persoane au fost spitalizate din cauza coronavirusului, si 15.000 au avut nevoie de ingrijiri la ATI."Raspandirea virusului ramane la un nivel ridicat", a amintit Salomon. In total, in Franta sunt 122.577 de cazuri de Covid-19.