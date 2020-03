Coronavirus: Politistii francezi ameninta sa-si suspende controalele din lipsa de masti sanitare

LIVE

Ziare.

com

Franta, unde contaminarea cu noul tip de coronavirus s-a soldat pana acum cu 1.300 de morti, se confrunta cu o penurie accentuata de masti sanitare si numeroase voci din domeniul medical, dar si din profesiile cele mai expuse, au denuntat "nepregatirea" autoritatilor."Daca mijloacele de protectie sunt deficitare in servicii, politistii nu vor face decat misiunile cu adevarat urgente si nu vor mai supraveghea respectarea carantinei", a atentionat grupul de sindicate intr-un comunicat comun, informeaza AFP.Cu o zi inainte, mai multe sindicate au criticat decizia Ministerului de Interne francez de a da stocurile de masti FFP2 personalului medical, fara a compensa si a furniza alte masti.Politistii francezi, la fel ca jandarmii, au de altfel la dispozitia lor masti chirurgicale, pe care ei le considera insuficiente cantitativ.Mastile FFP2 sunt cele mai recomandate pentru evitarea propagarii virusului pe timp de pandemie, in special pentru persoanele aflate in contact direct cu bolnavii.Revenind asupra atribuirii de masti FFP2 personalului medical, secretarul de stat de la Ministerul de Interne Laurent Nunez a reiterat ca "doctrina guvernului este de a rezerva aceste masti persoanelor care ingrijesc bolnavii".Pentru politisti si jandarmi, mastile de protectie "sunt puse la dispozitia echipajelor". "De fiecare data cand ele verifica indivizi care le pot parea simptomatici (...), noi le cerem sa-si puna masca si doar atunci. Aceasta este o doctrina ce se bazeaza pe considerente stiintifice", a subliniat Nunez.