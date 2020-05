Cum iese Franta din izolare: Ajutoare de stat pentru... biciclisti

LIVE

In schimb, autoritatile franceze promit subventii pentru biciclisti, scrie BBC Este vorba despre o schema de 20 de milioane de euro. Astfel, toti cetatenii care detin o bicicleta vor putea sa si-o repare gratuit, pana in suma de 50 de euro, la mecanici care se inregistreaza in acest program.Aceste fonduri vor acoperi si instruire pentru ciclism si locuri de parcare temporare.Franta nu este singura tara care incearca sa gaseasca solutii pentru a evita aglomeratia in mijloacele de transport in comun dupa ridicarea restrictiilor de circulatie.In Anglia, de exemplu, exista temeri privind "revenirea la normal", intrucat metroul din Londra este extrem de aglomerat in timpul saptamanii. Potrivit unui raport citat de BBC, aplicarea distantarii sociale in mijloacele de transport in comun ar insemna reducerea capacitatii cu 15% a metroului si 12% a autobuzelor.Totodata, nivelurile de poluare au scazut in toate lumea, iar autoritatile incearca sa le mentina asa.Franta a anuntat ca va incepe relaxarea graduala a restrictiilor incepand din 11 mai.Conform Worldometers, Franta inregistreaza 167.178 de cazuri de coronavirus si 24.376 de decese.A.D.