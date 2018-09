De ce ar fi demisionat ministrul din Franta caruia i-a luat locul Roxana Maracineanu

Ziare.

com

Potrivit Canard Enchaine si Mediapart, citate de L'Equipe, Flessel face obiectul unei anchete a Comisiei de infractini fiscale dupa ce nu ar fi declarat toate veniturile sale.O firma de valorificare a drepturilor de imagine, Flessel & Co, detinuta de fostul ministru in proportie de 87,5 la suta si de sotul ei, Denis Colovic, in proportie de 12,5 la suta, ar fi fost folosita pentru evitarea unor impozite de cateva zeci de mii de euro, in ultimii trei ani.Fosta campioana la scrima Laura Flessel a demisionat, marti, de la sefia Ministerului Sporturilor din Franta, din "motive personale".Laura Flessel este dubla campioana olimpica la spada si de sase ori campioana mondiala, ea avand in palmares si un titlu european.