De frica Covid-19, francezii nu s-au dus la alegeri: Absenteism record

Prezenta la urne a stabilit unconsemneaza AFP.La ora locala 20 (21.00 ora Romaniei), cand s-au inchis urnele, institutele de sondaj estimau ca au votat intre 44% si 46,5% dintre cetateni, adica o rata a absenteismului intre 53,5% si 56%.In 2014, prezenta la vot a fost de 63,55%, nivelul de absenteism corespunzator, de 36,45%, fiind un record care a fost acum depasit cu aproape 20 de procente.Prima runda a alegerilor locale din Franta s-a incheiat cu rezultate dezamagitoare pentru formatiunea centrista a presedintelui Emmanuel Macron, LREM (La Republique en Marche).In schimb, primarita in functie a Parisului, Anne Hidalgo, a obtinut un avans clar, depasind pronosticurile sondajelor de opinie, iar ecologistii au castigat teren in mai multe orase mari din Hexagon.Anne Hidalgo a obtinut 29,3% din voturi, urmata de candidata conservatoare Rachida Dati (22,7%) si fostul ministru al sanatatii Agnes Buzyn (17,9%). Pentru al doilea tur, despre care inca nu se stie daca va mai avea loc duminica viitoare, Hidalgo a evocat voalat o alianta cu candidatul plasat pe pozitia a patra, ecologistul David Belliard.Ecologistii au progresat intr-o serie de mari orase, ajungand pe prima pozitie la Lyon si Strasbourg si pe a doua la Bordeaux. La Grenoble, singurul oras mare condus deja de verzi, primarul in exercitiu Eric Piolle se indrepta spre o victorie cu 46,7% din voturi, in alianta cu stanga radicala.Si Adunarea Nationala (fostul Front National) de extrema dreapta condus de Marine Le Pen parea pe cale sa-si asigure in premiera controlul asupra unui oras mare din Franta, la Perpignan, cu 36,6% pentru candidatul sau Louis Alliot.In ce-l priveste, premierul Philippe a inregistrat un rezultat mediocru la Le Havre, unde a fost primar inainte sa devina sef al executivului, cu 43,6%, urmat de comunistul Jean-Paul Lecoq cu 35,9%, un rezultat nesperat de bun pentru aceasta formatiune care a condus orasul-port pana in 1995.Potrivit AFP, se pune problema sa nu se mai organizeze duminica viitoare al doilea tur de scrutin.Pe listele pentru alegerea primarilor si consilierilor municipali din Franta sunt inscrisi circa 47,7 milioane de cetateni.In statisticile nationale privind pandemia provocata de coronavirus se consemnau duminica 5.400 de cazuri si 120 de morti, iar specialistii apreciaza ca raspandirea bolii in Franta este abia la inceput.