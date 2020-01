Defilarea de Anul Nou chinezesc la Paris a fost anulata, la cererea comunitatii

Comertul cu animale salbatice, interzis temporar

"Comunitatea chineza de la Paris a dorit ea insasi anularea defilarii prevazute in aceasta (duminica) dupa-amiaza in Place de la Republique. Asociatiile nu au avut dispozitia sa sarbatoreasca", a declarat Anne Hidalgo, invitata la emisiunea "Le Grand rendez-vous".Virusul care a contaminat peste 2.000 de persoane in lume si a ucis 56 de oameni in China a aparut dintr-o piata din orasul Wuhan, care vindea ilegal animale salbatice.Pe de alta parte, China a anuntat duminica o interzicere temporara a comertului cu animale salbatice, in cadrul unor masuri luate in vederea opririi extinderii epidemiei de pneumonie virala, aparuta intr-o piata in care se vindea acest tip de animale in vederea consumului.Cresterea, transportul sau vanzarea tuturor speciilor de animale salbatice este interzisa "incepand de la data acestui anunt si pana la sfarsitul situatiei epidemice nationale", se arata intr-o directiva comuna emisa de trei agentii de nivel inalt, intre care si Ministerul chinez al Agriculturii.Coronavirusul care a ucis 56 de persoane a fost depistat in decembrie intr-o piata din Wuhan (centru), un oras cu 11 milioane de locuitori, in care se vindeau animale salbatice.Piata a fost inchisa luna trecuta, dupa descoperirea primelor cazuri ale bolii la comercianti din piata.Epidemia SARS, care a ucis 650 de persoane in China la inceputul anilor 2000, a pornit de la zibeta, un animal mic care se inrudeste cu jderul, care se gasea curent in pietele din canton (sud).Autoritatile chineze au plasat in carantina de facto, joi, orasul Wuhan si o mare parte a provinciei in care se afla, Hubei (centru).