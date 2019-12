Din ce in ce mai greu sa ascunzi banii negri: Franta mareste lista neagra a paradisurilor fiscale

Ziare.

"Inaintea raportului Curtii de Conturi cu privire la frauda fiscala, anunt ca vom inscrie pe lista neagra a paradisurilor fiscale patru noi tari: Anguila, Insulele Virgine, Bahamas si Seychelles, care nu sunt suficient de cooperante in ceea ce priveste transparenta financiara", a declarat pentru Journal du Dimanche ministrul actiunii si conturilor publice Gerald Darmanin.Potrivit acestuia, "".Pana in prezent, sapte tari figurau pe lista neagra a Parisului: Brunei, Nauru, Niue, Panama, Insulele Marshall, Guatemala si Botswana.UE are incluse pe lista sa neagra a paradisurilor fiscale Samoa americana, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad-Tobago, Insulele Virgine americane si Vanuatu