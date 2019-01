Dupa vestele galbene, mii de "fulare rosii" au defilat la Paris pentru a apara democratia si institutiile (Foto&Video)

Direct RT #LaMarcheRepublicaine comme les Merdias ne diffusent rien!!! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷https://t.co/9Injzp0vYs - ZZTop (@Lovman499Zz) January 27, 2019

Alors comme ca on raconte que nous ne sommes "pas nombreux", que "c'est presque vide". Je vous laisse verifier. #MarcheRepublicaineDesLibertes pic.twitter.com/HQs1LN8Mgy - Lau NinjaX #FoulardRouge #FBPE 🇫🇷🇪🇺 (@LorenzoNinjaX) January 27, 2019

Participarea pare sub numarul celor in jur de 10.000 de persoane care isi anuntasera pe Facebook intentia de a fi prezenti la acest "Mars republican al libertatilor", relateaza AFP.Manifestantii, care arborau steaguri ale Frantei si cateva drapele ale Uniunii Europene, au scandat "Da, democratiei, nu revolutiei". Unii purtau tricouri pe care scria "Imi iubesc republica" sau "Stop violentelor".Potrivit lui Laurent Soulie, initiatorul marsului, "fularele rosii" au raspuns apelului "majoritatii tacute care ramane ascunsa in case de zece saptamani".Conform cuvantului de ordine al evenimentului, defilarea "fularelor rosii" nu este nici o manifestatie impotriva "vestelor galbene", nici un sprijin in favoarea presedintelui Emmanuel Macron, obiectivul sau fiind apararea Republicii.O parte dintre "fularele rosii" care intentionau sa participe la manifestatie afirma ca impartasesc anumite revendicari ale "vestelor galbene", dar resping violenta "impotriva institutiilor".Partidul "La Republique en Marche", al presedintelui Macron, a incercat sa ramana discret fata de aceasta initiativa, dar in jur de 20 de deputati si sase senatori ai formatiunii au venit la manifestatie, cu titlu individual.