Epidemie de COVID-19 pe portavionul nuclear Charles de Gaulle: 1.081 de marinari sunt infectati. Nu se stie originea contaminarii

Foto: Facebook/ Florence Parly

"Un eveniment major"

Au plecat in misiuni fara sa fie testati

Originea contaminarii, o enigma

Dintre militarii testati pozitiv, 545 prezentau simptome, 24 au fost spitalizati, iar unul se afla la reanimare, a precizat ea.In total au fost efectuate 2.010 teste, a precizat Parly. Ministrul francez al Apararii a mai precizat ca, de la inceputul saptamanii, toate echipajele au fost preluate in grija la bazele de la Toulon si Hyeres.Marinarii au fost plasati in carantina pe o perioada de 14 zile, a anuntat ea.Directoarea centrala a Serviciului de Sanatate al Armatelor (SSA), dr. Marilyne Gygax Genero, audiata in comisiile de Afaceri Externe, Aparare si Forte Armate din Senat, a anuntat anterior ca toti membrii echipajelor au fost testati si ca 940 de marinari au fost testati pozitiv cu COVID-19, 645 au fost testati negativ - iar celelalte rezultate ale testelor erau necunoscute.Un bilant precedent anunta 668 de contaminari cu noul coronavirus."Suntem si vom fi transparenti", a subliniat directoarea SSA, citata intr-un comunicat al Senatului."Contaminarea portavionului este un eveniment absolut major (...). Vor fi fara indoiala concluzii de tras la finalul acestei crize, indiferent ca este vorba despre specialisti medicali din cadrul SSA sau despre material", a apreciat ea.Presedintele Comisiei Afacerilor externe din Senat Christian Cambon (Les Republicains, opozitie) a anuntat ca cere ministrului Apararii Florence Parly o depistare sistematica in randul militarilor, inainte sa fie trimisi in operatiuni."Este de neconceput faptul ca militarii au plecat in misiune fara sa fi fost testati, pentru securitatea lor, dar si pentru eficienta operationala", a denuntat el.Directoarea SSA Marilyne Gygax Genero a recunoscut faptul ca, in prezent, sunt imposibile atat o testare a tuturor unitatilor militare, cat si purtarea generalizata a mastii."SSA raspunde prezent la inaltimea mijloacelor sale, care nu sunt concepute sa raspunda unei mize a sanatatii publice la scara natiunii", a subliniat ea.Portavionul nuclear s-a intors la Toulon duminica, cu doua saptamani mai devreme decat prevede aprogramul misiunii din care s-a retras mai devremeOriginea contaminarii ramane o enigma.Echipajul se afla in misiune de trei luni si nu s-a aflat in contact cu vreun element exterior dupa o escala la Brest, in perioada 13-16 martie.Doua anchete - una a Comandamentului, cealalta epidemiologica - sunt in desfasurare.Un purtator de cuvant al Marinei franceze a dezmintit joi declaratii ale unui marinar, potrivit caruia comandantul portavionului a propus intreruperea misiunii inca din timpul escalei la Brest si ca aceasta propunere i-ar fi fost refuzata.