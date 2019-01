Evadare ca-n filme in Franta: Detinutul a fost ajutat de un comando inarmat

Ziare.

In jurul orei locale 08:30, trei indivizi "puternic inarmati" - potrivit procurorului Republicii, Patrick Desjardins, - au descins langa tribunal, in fata a trei agenti ai administratiei penitenciare care escortau un detinut de la centrul penitenciar din Beziers (Herault/sud).Atacatorii au tras "mai multe focuri de arma", fara ca cineva sa fie ranit, a precizat magistratul, adaugand ca acestia i-au amenintat si batut pe agentii care il insoteau pe detinut.Garzile "au coborat din masina pentru a suna la intrarea in tribunal (TGI) cand persoane inarmate au sarit asupra lor", a precizat Nicolas Burtz, responsabilul local al sindicatului angajatilor din penitenciare (FO).O agenta care a refuzat eliberarea detinutului a fost lovita la cap, a adaugat el. O ancheta administrativa este in curs de desfasurare pentru a "stabili daca clasificarea escortei a fost suficienta in raport cu periculozitatea detinutului", a spus acesta.Agentii, membri ai filialei regionale de extractie judiciara si "special instruiti" pentru astfel de misiuni, nu au folosit armele de foc din dotare, a precizat directia administratiei penitenciare pentru AFP. Cei trei complici si detinutul au fugit."Modul de operare a fost extrem de violent. Demult nu am mai vazut un atac asupra masinii penitenciare cu arma automata. A fost extrem de socant pentru agentii nostri, care au reflexe bune", a comentat directia administratiei penitenciare.Anchetatori specializati ai politiei judiciare din Marsilia incearca sa-i gaseasca pe fugari si a fost declansat un "plan de cautare", implicand jandarmi din localitatile vecine.Potrivit lui Karim Terki, reprezentantul sindicatului CGT al lucratorilor din penitenciare, "acest detinut a incercat deja sa evadeze in cursul unei precedente incarcerari. Administratia a fost de-a dreptul naiva, el se purta frumos de cateva luni pentru a incerca din nou sa evadeze", mai afirma el.Detinutul evadat (27 de ani) se afla in arest preventiv din 26 septembrie 2017 pentru "furt de arme, jaf agresiv, asociere criminala", a precizat administratia penitenciara. Potrivit unei surse apropiate dosarului, el era urmarit in patru dosare, fiind autorul mai multor furturi de masini cu aplicarea violentei in Aix-en-Provence si Tarascon.