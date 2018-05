Fabula cu doi francezi: Michel si Malek

Ziare.

com

A inceput sa fondeze si sa organizeze festivaluri literare. Pe cel mai reusit i l-a lasat ficei sale. Sa fie ea director. Anul acesta este el invitatul de onoare. Al ei.Are si un nou. Emigrantii. El si alti 29 de scriitori implicati au scris o carte despre noii napastuiti ai sortii. A fost lansata la festival. Intr-un oras superb pe malul oceanului, cel mai scump din Bretania. Cu un manifest in care dreptul la emigratie sa fie inclus in legislatia universala.Lupta merge mai departe.. Pentru ca a ales sa fie cetatean al Republicii.El crede ca trebuie sa facem o selectie riguroasa a emigrantilor la intrarea in tara.Acestia trebuie sa accepte ca in Franta femeia este egala cu barbatul. Trebuie sa accepte ca vin intr-o republica laica. Daca vor Sharia, sa mearga in alta parte. Trebuie sa invete franceza si sa isi caute de lucru.Trebuie sa incetam cu ipocrizia si cu discriminarea pozitiva. Saracia este o problema indiferent de culoare si religie. Daca esti din, nu ai drepturi speciale.A fost presedintele asociatiei SOS Racisme si deputat socialist. Sarkozy i-a propus sa fie ministru, desi a facut campanie impotriva lui. A refuzat. Presedintele de atunci i-a spus ca socialistii nu il vor da nicio sansa sa isi aplice programul.A avut dreptate.