Femeia care a injunghiat oameni intr-un magazin din Franta isi dorea sa fie impuscata

"Mai multi martori au povestit ca ea spunea ca Allah i-a cerut sa faca asta, ca ei toti erau necredinciosi si ca dorea ca politia sa o ucida", a declarat procurorul orasului Toulon, Bernard Marchal, citat de AFP.Imobilizata imediat dupa faptele comise in supermarketul Leclerc din orasul La Seyne-sur-Mer, in apropiere de Toulon, tanara de 24 de ani era in continuare in arest preventiv duminica seara.Autoarea loviturilor cu cutterul, cu "tulburari psihice cunoscute", nu se afla in atentia serviciilor de politie pentru radicalizare."Acasa la ea am gasit numai un Coran vechi si un drapel algerian, iar calculatorul personal a fost confiscat", a informat procurorul. Perchezitia locuintei sale dintr-o zona rezidentiala, la cativa kilometri de supermarket, s-a incheiat duminica seara.Bernard Marchal a tinut sa precizeze ca, "spre deosebire de ce s-a spus initial, ea nu purta voal, numai o tunica neagra, cu pantaloni negri si ochelari negri".Un client al magazinului a fost agresat de femeie, care l-a ranit in zona toracelui, si a fost spitalizat, a precizat procurorul Bernard Marchal, confirmand o informatie aparuta in cotidianul local Nice-Matin. O casierita a fost si ea ranita usor.Tanara era cunoscuta de conducerea supermarketului pentru ca "adresa frecvent injurii angajatilor din motive nesemnificative", potrivit unei surse apropiate dosarului.