Fortele de ordine franceze renunta la grenadele lacrimogene care au lasat infirmi mai multi protestatari

Grenada lacrimogena GLI-F4 are si o incarcatura exploziva de 25 de grame de TNT. Unii manifestanti au cules de pe jos astfel de grenade pentru a le indeparta ori pentru a le arunca inapoi spre fortele de ordine, dar au ramas infirmi dupa ce grenada le-a explodat in mana, relateaza agentiile AFP si EFE.Aceste grenade ''nu au o culoare sau vreun semn distinctiv specific (...) si manifestanti care le-au cules cu mana in mod voluntar s-au ranit grav'', a declarat ministrul francez de interne Christophe Castaner, care a anuntat decizia interzicerii imediate a grenadelor lacrimogene explozive.Mai multe ONG-uri au cerut anterior in justitie interzicerea acestor grenade, dar Consiliul de Stat, cea mai inalta instanta administrativa a Frantei, a respins solicitarea. Conform unui raport al politiei citat de un ONG, Franta este singura tara europeana care foloseste astfel de munitii in actiunile de mentinere a ordinii publice.Dupa interzicerea grenadelor GLI-F4, fortele de ordine franceze vor reveni la folosirea grenadelor lacrimogene GM2L, fara incarcatura exploziva.Alte dispozitive controversate folosite de fortele de ordine franceze sunt lansatoarele de gloante de cauciuc ''flash-ball'' (LBD), care proiecteaza gloante neletale de cauciuc de calibrul 40 mm pana la o distanta de 50 de metri. Zeci de participanti la protestele ''vestelor galbene'' si-au pierdut un ochi din cauza acestor lansatoare.