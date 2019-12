Fosta candidata a lui Macron pentru Comisia Europeana, inculpata pentru deturnare de fonduri in stilul Dragnea

angajari fictive

Ziare.

com

Aceasta inculpare are loc dupa inculparea fostului ministru al Justitiei Michel Mercier intr-un caz similar, de presupusein cadrul MoDem.O ancheta vizeaza in prezent toate cadreele acestui partid de centru, inclusiv pe liderul formatiunii, Francois Bayrou.In Romania, fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, in. Cazul a fost asemanator celui judecat acum la Paris, fiind vorba despre angajati ai unei institutii de stat care au muncit, de fapt, pentru partid (PSD).In Franta, magistratii vor sa stabileasca daca acestiAcest caz si o polemica cu privire la prestatii pentru un think tank american au costat-o Sylvie Goulard locul in noua Comisie. Candidatura sa a fost respinsa de PE in octombrie.Tot atunci au fost respinsi si social-democrata Rovana Plumb (S&D) din Romania, care candida la Transporturi, si popularul ungar Laszlo Trocsanyi (PPE), care candida la postul de comisar al Vecinatatii si Extinderii.Judecatorii de la polul financiar al Tribunalului de la Paris, care ancheteaza in acest caz din iulie 2017, au convocat 15 persoane, inclusiv eurodeputati si cadre din partid in vederea inculparii, scrie L'Express.Audierile, conduse de judecatoarea Charlotte Bilger, au inceput la 15 noiembrie, cu o prima inculpare, a directorului financiar al MoDem Alexandre Nardella, acuzat de "complicitate la derurnare de fonduri publice" si "tainuire".Interogatorii urmeaza sa iaba loc pana la 6 decembrie, cand presedintele MoDem Francois Bayrou ureaza sa fie audiat la Tribunalul din Paris, potrivit unor surse apropiate dosarului.Deschiderea unei anchete preliminare a Parchetului Parisului, in iunie 2017, a antrenat demisia lui Bayrou din postul de ministru al Justitiei, dar si pe cele ale lui Marielle de Sarnez din postul de ministru al Afacerilor Europene si a lui Sylvie Goulard din cel de ministru al Armatelor.