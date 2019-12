Fostul director Orange, inchisoare in dosarul sinuciderii mai multor angajati

Ziare.

com

Intre 2008 si 2009, 35 de angajati ai France Telecom (Orange) s-au sinucis, unii dintre ei evocand un "management al terorii", destinat sa ii faca sa paraseasca compania, transmite Reuters.Din pedepsa de un an de inchisoare, la care a fost condamnat Didier Lombard, a fost suspendata o perioada de opt luni, ceea ce inseamna ca practic Didier Lombard va petrece doar patru luni in inchisoare. De asemenea, Didier Lombard a fost condamnat la plata sumei de 15.000 de euro.La randul sau, compania Orange, care la data sinuciderilor se numea France Telecom, a fost gasita si ea vinovata de acelasi acuzatii si amendata cu 75.000 de euro.Cazul a vizat un program de restructurare derulat intre 2006 si 2008 de France Telecom, prin care se intentiona sa fie disponibilizati 22.000 din cei 120.000 de salariati si sa fie relocati alti 10.000.In actul de punere sub acuzare, procurorii au vorbit de "o hartuire morala organizata la nivel de companie". Procurorii nu reproseaza fostilor manageri "alegerile strategice de transformare a companiei, ci maniera in care aceasta restructurare a fost facuta".Pe banca acuzatiilor s-au aflat Didier Lombard, care a condus France Telecom intre 2005 si 2010, alaturi de numarul doi Louis-Pierre Wenes si fostul director de resurse umane Olivier Barberot. Alti patru membri ai conducerii companiei au fost inculpati pentru complicitate. Toti riscau o amenda de 15.000 de euro si un an de inchisoare.Faptul ca tribunalul din Paris i-a gasit vinovati pe Didier Lombard, precum si compania Orange, ar putea stabili un precedent pentru marile companii si ar putea deschide calea pentru alte proceduri colective similare in Franta.France Telecom este prima mare companie care a fost actionata in justitie in Franta pentru "hartuire morala", definita de Codul Penal drept "actiuni repetate avand drept scop sau efect o degradare a conditiilor de munca".Grupul francez Orange este prezent si pe piata din Romania, unde, in perioada iulie-septembrie 2019, a obtinut o cifra de afaceri de 279 milioane de euro, in scadere cu 2,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut.