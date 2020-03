Fostul ministru francez Patrick Devedjian a murit din cauza coronavirusului

LIVE

Este vorba despre primul deces al unui responsabil politic francez de acest nivel din cauza epidemiei, potrivit AFP.Diagnosticat pozitiv cu Covid-19, Patrick Devedjian, 75 de ani, care a prezidat consiliul departamental din Hauts-de-Seine, in regiunea pariziana, era sub observatie miercuri, intr-un spital al departamentului.Joi, el a scris pe Twitter ca este "afectat de epidemie", "obosit, dar stabil".Fiu de refugiat armean, sosit in Franta in 1919, era avocat de profesie, casatorit si tata a patru copii. Anticomunist declarat, el a simpatizat cu extrema dreapta in tinerete, inainte de a se alatura dreptei si de a deveni un apropiat al fostului sef de stat Nicolas Sarkozy Decesul sau starneste numeroase reactii in lumea politica franceza, unde i-au omagiat personalitatea acestui fost ministru in cabinetele lui Jacques Chirac si Nicolas Sarkozy. El conducea departamentul Hauts-de-Seine din 2007, cand l-a inlocuit pe Nicolas Sarkozy.Mandru de originile sale armene, Patrick Devedjian nu a incetat sa se lupte pentru recunoasterea genocidului si a dezvoltarii Armeniei.