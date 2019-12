Francezii au continuat protestele si in ziua de Craciun. Parisul a fost paralizat

Ziare.

Miercuri, 25 decembrie, in a 21-a zi de greva in transporturi, trenurile si metroul din Paris au functionat la turatie minima sau chiar deloc.Joi, circulatia va ramane "foarte perturbata" in capitala franceza, cu un tren de mare viteza (TGV) din doua si cinci linii de metrou din 16 inchise.Guvernul de la Paris, sustinut de Comisia Europeana, care considera "necesara" aceasta reforma a sistemului de pensii, incearca sa adopte un "sistem universal" de pensii pe puncte, care sa elimine regimul pensiilor speciale, mai ales cele de care beneficiaza lucratorii din societatile de transport public, care se pot pensiona mai devreme.Unii dintre grevisti au putut in acest an sa-si petreaca Craciunul cu familia: "In mod normal, nu avem niciodata doua sarbatori la sfarsit de an", explica Raffi Kaya, conductor de tren si militant sindical in timpul unei "mese a grevistilor", in garile din Lyon si Paris.Aceste "banchete de Craciun" au fost organizate la initiativa sindicatelor cele mai mobilizate, CGT sau SUD, "pentru a mentine flacara" protestelor.Urmatoarea etapa importanta pentru opozantii reformei va fi sambata, 28 decembrie, zi cu actiuni de protest in toata Franta.Sindicatele se vor intalni cu reprezentanti ai guvernului francez la 7 ianuarie, inceputul unei serii de intalniri tematice, inainte de prezentarea proiectului de lege la Consiliul de Ministri, in 22 ianuarie.Opozitia a criticat intarzierea guvernului de a incepe aceste negocieri, iar anuntul conform caruia in plina greva ministrul pentru tranzitie energetica, Elisabeth Borne, responsabila si pentru transporturi, isi petrece vacanta in Maroc a suscitat critici.