Francezii baricadeaza turnul Eiffel cu ziduri "impenetrabile" de 6,5 metri

Ziare.

com

In iunie 2016 au fost plasate bariere temporare in jurul turnului, iar acum sunt inlocuite cu masuri permanente, scrie BBC.Gardurile, care vor fi finalizate in iulie, costa aproape 35 de milioane de euro.Peste 240 de persoane au murit in atacuri teroriste in Franta din 2015.Bernard Gaudillere, presedintele Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), organizatia care gestioneaza monumentul, a declarat ca noile garduri "sunt impenetrabile, avand o securitate absoluta".Doua parti ale perimetrului vor fi formate din ziduri din sticla antiglont cu o grosime de 6,5 cm, iar celelalte doua vor fi bariere de metal cu o inaltime de 3,24 metri.Pentru a preveni atacurile cu vehicule, 420 de caramizi vor fi plasate in fata zidurilor din sticla.Gaudillere a declarat ca zidurile temporare vor fi inlocuite cu ceva "mult mai frumos si romantic", ca parte a unor renovari de 300 de milioane de euro inainte de Jocurile Olimpice din 2024.Aproape sapte milioane de turisti sunt asteptati sa viziteze in 2018 turnul.