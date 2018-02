Francezii schimba foaia cu migrantii: expulzari mai rapide si pana 135 de zile de inchisoare

Ziare.

Proiectul, care prevede in special prelungirea duratei detentiei administrative si reducerea la sase luni a termenului de examinare a cererilor de azil, urmeaza sa fie discutat in parlament in luna aprilie.Una din masurile principale, vizand facilitarea expulzarilor, este, de la 49 la 90 de zile, sau, pentru a apropia Franta de media europeana."Problema principala tine de legislatia noastra, care, in raport cu legislatiile europene, este mult mai favorabila", a subliniat ministrul de interne Gerard Collomb.Desi calificat drept "echilibrat" de Collomb, textul suscita critici si preocupari chiar si in randul partidului prezidential, unde unii deputati il considera prea represiv.In ce le priveste, opozitia de stanga si asociatiile de sprijin pentru migranti denunta un text "profund dezechilibrat" si care reprezinta "un regres net al drepturilor", in timp ce dreapta si extrema dreapta considera proiectul prea laxist, format din "mici ajustari tehnocrate", care nu inseamna "transformarea necesara a politicii de imigratie".Mai multe institutii din domeniul azilului se afla in greva miercuri, printre ele Oficiul francez pentru protectia refugiatilor si apatrizilor (OPFRA) si Curtea nationala a dreptului de azil (CNDA), care va avea joi o noua zi de protest.Imigratia a fost una din temele campaniei prezidentiale de anul trecut si este constant ridicata de Frontul National.Franta a inregistrat putin, un record, in crestere cu 17% fata de 2016. Dintre aceste cereri, 36% au fost aprobate. In 2014, Franta numara aproapePotrivit unui sondaj BVA, majoritatea francezilor sunt favorabili dreptului de azil, insa 63% dintre ei considera ca "exista prea multi imigranti" si doar 37% sustin actiunea presedintelui Macron in materie de migratie.