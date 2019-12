Franta: 21 de persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon in timpul slujbei de Craciun

Ziare.

Douazeci si unu de oameni au fost transportati la spital, a informat AFP, citand serviciul local de pompieri.Echipele de salvare au fost chemate la biserica din Carlepont, la nord de orasul Compiegne, dupa ce mai multi oameni s-au plans de dureri de cap. In jur de 150 de oameni au fost evacuati din biserica.Cauza intoxicarii nu este deocamdata cunoscuta, insa procurorii investigheaza cazul.Monoxidul de carbon este un gaz care nu are culoare sau miros si care ia locul oxigenului in sange atunci cand este inhalat si continua sa afecteze organismul chiar si atunci cand victima ajunge din nou la aer curat.