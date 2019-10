Franta a legalizat trotinetele electrice. Utilizarea lor e interzisa pe cai pietonale si autostrazi

Ziare.

Aceste mijloace de deplasare au devenit in ultima perioada o prezenta din ce in ce mai obisnuita pe strazile din Franta, chiar daca pana acum nu exista o legislatie care sa reglementeze utilizarea lor.Un decret publicat vineri le defineste drept "dispozitive motorizate personale de deplasare" si limiteaza viteza maxima permisa la 25 de kilometri la ora.Acestea pot fi utilizate in mod normal doar pe pistele de biciclete si pe arterele unde limita maxima de viteza este de 50 de kilometri la ora sau mai putin.Utilizatorii trotinetelor electrice trebuie sa aiba 12 ani sau peste aceasta varsta.Autoritatile municipale din Paris au interzis deja utilizarea sau parcarea trotinetelor electrice si a dispozitivelor similare pe caile pietonale.Noul regulament intra in vigoare sambata, noteaza DPA.Utilizarea trotinetelor electrice a fost un subiect controversat si in Germania, unde au fost legalizate in luna iunie.In septembrie, politia din Berlin a anuntat ca in primele trei luni de la legalizarea trotinetelor electrice s-au inregistrat 74 accidente in care au fost implicate astfel de dispozitive. De asemenea, au fost lansate 87 de anchete, 65 dintre acestea din cauza conducerii sub influenta bauturilor alcoolice.