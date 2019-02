Franta a simulat un atac nuclear, in cursul unui test aerian

Ziare.

com

Un avion militar Rafale B a decolat, luni, din Baza aeriana Saint-Dizier (regiunea Haute-Marne), pentru a efectua o misiune de 11 ore "care a inclus toate etapele specifice ale unei operatiuni de disuasiune nucleara", a comunicat, marti, Ministerul Apararii de la Paris, citat de Le Figaro.Misiunea a inclus un zbor la altitudine mare, alimentari in aer efectuate de avioane C135 si A330 Phenix, o etapa de reducere a altitudinii in zone "aparate puternic", localizarea unei tinte si lansarea unei rachete de tip ASMP-A fara incarcatura nucleara, in poligonul militar Biscarosse (Landes, vestul Frantei)."Planificate de mult timp si efectuate cu regularitate, testele de evaluare a fortelor reprezinta o demonstratie a fiabilitatii sistemului de armament aeropurtat. Acest succes consolideaza credibilitatea tehnico-operationala a capabilitatilor de disuasiune", subliniaza Ministerul francez al Apararii.Simularea de catre Franta a unui atac cu bomba atomica intervine in contextul amplificarii tensiunilor intre Statele Unite si Rusia din cauza Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF).De asemenea, Iranul tocmai a prezentat o racheta de croaziera cu raza de actiune de peste 1.300 de kilometri, situatie care genereaza "preocuparea" Uniunii Europene.