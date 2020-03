Franta a trecut de 3.000 de morti de COVID-19: Alti 5.000 de bolnavi sunt la ATI

Ziare.

com

Numarul total de persoane internate se apropie de 21.000 (+1.592 incepand de duminica), incluzand un aflux foarte puternic de pacienti in stare grava la terapie intensiva (+ 424) unde, pana in prezent, se afla 5.056 de bolnavi, transmite AFP.In regiunea pariziana Ile-de-France, cea mai afectata si unde se asteapta un varf al imbolnavirilor saptamana aceasta, s-au inregistrat pana acum in spitale 954 de decese (+147). La reanimare se afla 1.792 de persoane (+124); 597 de noi pacienti au fost spitalizati, numarul total ridicandu-se la 7.698.In estul Frantei, prima regiune afectata grav de noul coronavirus, luni seara se inregistrau 3.950 de spitalizari, dintre care 844 la terapie intensiva, precum si 917 de decese in spitale.