Franta anunta 642 de noi decese cauzate de coronavirus. In total sunt 19.323 de victime

Ziare.

com

Totalul deceselor provocate de Covid-19 in Franta este acum de 19.323.11.842 de decese s-au inregistrat in spitale, iar 7.481 in aziluri de batrani si alte institutii medico-sociale.Au fost testate pozitiv cu coronavirus in Franta pana acum 111.821 de persoane. In prezent, sunt spitalizati 30.639 de oameni pentru infectie cu SARS-CoV-2.Pentru a zecea zi la rand, numarul persoanelor de la reanimare a scazut. De aceasta data a scazut numarul cu 194 de pacienti fata de vineri. In total sunt 5.833.Au fost externate in ultimele 24 de ore 1563 de persoane.