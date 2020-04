Franta anunta 987 de morti de coronavirus in 24 de ore, inclusiv un copil sub 10 ani

LIVE

Printre cele mai recente decese, 433 au avut loc in institutii pentru varstnici sau unitati medico-sociale si 554 in spitale, relateaza AFP.Un copil sub zece ani a fost la terapie intensiva in regiunea Paris."Dar cauzele deceselor par multiple, chiar daca a fost diagnosticata o infectie cu Covid-19", a spus profesorul Salomon in actualizarea sa zilnica.In Franta, cea mai tanara victima decedata inregistrata pana acum a fost o fata de 16 ani.Directorul general al Sanatatii a raportat totusi "o ameliorare timida", "o raza palida de soare": diminuarea internarilor la terapie intensiva pentru a doua zi consecutiv.Un numar de 7.004 persoane se afla la terapie intensiva, cu 62 mai putin decat joi.