Franta are 588 de noi decese intr-o zi, bilantul total este de 6.507

In spitalele franceze au murit 588 de pacienti din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore, ceea ce duce bilantul total la 6.507 de la inceputul epidemiei, a anuntat vineri directorul general al Departamentului pentru Sanatate Jerome Salomon, in timpul conferintei de presa.35% dintre cei aflati la Terapie Intensiva au mai putin de 60 de ani. De altfel, 93 de persoane internate la ATI au mai putin de 30 de ani."Nu au fost niciodata atat de multi oameni la Terapie Intensiva in Franta pentru o patologie", a detaliat el.