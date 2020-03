Franta inaspreste pedepsele pentru incalcarea carantinei: Parisul foloseste drone pentru a verifica respectarea masurilor

Regiunile afectate

Parisul, supravegheat cu drone

Le prefet de police de Paris, Didier Lallement, vient voir les premiers essais du nouveau dispositif de surveillance par drone. L'objectif: reperer plus facilement les citoyens qui ne respectent pas les mesures de confinement mises en place en pleine crise du coronavirus #AFP pic.twitter.com/O5xF0cd8TU - Agence France-Presse (@afpfr) March 21, 2020

Folosite in Italia si Spania

Ministrul de interne avertizase inca de vineri ca recomandarile de izolare vor fi aplicate "intr-un mod si mai strict" in acest weekend pentru a permite stavilirea pandemiei de COVID-19, in timp ce armata urmeaza sa asigure un nou transfer aerian de pacienti din nord-estul Frantei (Alsacia, Champagne-Ardenne si Lorena).Autoritatile franceze erau hotarate sambata sa impuna aplicarea izolarii la domiciliu decise pentru limitarea epidemiei de coronavirus, care a ucis deja 450 de persoane in tara, considerand-o insuficient respectata.Restrictiile decretate pentru a limita propagarea noului coronavirus vor fi aplicate "intr-un mod si mai strict", a avertizat ministrul de interne Christophe Castaner, prin controale in gari (vor circula doar 15% dintre trenurile pe marile linii) si in aeroporturi.Amenzile de 135 de euro vor fi marite in caz de "incalcare a interdictiilor de deplasare in afara domiciliului propriu".Dispozitivul operatiunii Sentinelle de lupta impotriva terorismului va "creste in putere" in cadrul luptei impotriva coronavirusului, a mai declarat Christophe Castaner."Nu plecati in weekend!", insista vineri directorul general al sanatatii, Jerome Salomon. In timp ce epidemia exercita o presiune enorma asupra serviciilor de sanatate, "riscati sa transportati fara sa stiti virusul din mari orase spre localitati rurale" sau sa sositi "intr-o zona unde nu exista neaparat infrastructuri sanitare capabile sa ingrijeasca multi bolnavi".Cele sapte regiuni mai afectate sunt Grand Est, Corsica, regiunea pariziana Ile-de-France, Hauts-de-France, Bourgogne-France-Comte, Auvergne-Rhone Alpes si de acum Nouvelle-Aquitaine.Prelungirea izolarii, decretata pana la sfarsitul lunii martie, "nu a fost decisa", potrivit lui Christophe Castaner. Dar totul lasa sa se presupuna ca aceasta se va face mai devreme sau mai tarziu, la fel ca in Italia , care inregistreaza cel mai mare numar de decese in lume.Izolarea va putea sa inceteze "cand virusul nu va mai circula", a spus Olivier Veran, ministrul sanatatii, estimand numarul bolnavilor in Franta la 20.000. Majoritatea dintre ei nu sunt testati, deci nedetectati.Prefectul Politiei Parisului Didier Lallement a asistat sambata la primele teste ale unui nou dispozitiv de supraveghere cu drona, vizand sa verifice respectarea masurilor de izolare, dupa folosirea unor dispozitive similare, in cadrul supravegherii, la Nisa, dar si in Spania si Italia, relateaza AFP.Politia intentioneaza sa foloseasca aproximativ 20 de astfel de drone, care pot zbura pana la 150 de metri inaltime.La, supravegeherea malului marii se efectueaza cu o drona dotata cu un megafon.Aceasta drona survoleazasi centrul orasului, in vederea difuzarii unor mesaje prin care li se cere locuitorilor sa ramana acasa.Drona a supravegheatvineri dupa-amiaza, potrivit societatii care o exploateaza.Acelasi dispozitiv a fost implementat la Madrid, in Spania, unde politia muncipala foloseste drone cu megafon pentru a-i indemna pe locuitori sa stea acasa.In Italia, mai multe comune folosesc drone pentru a cauta persoane care se plimba sau a detecta eventuale grupuri.La San Paolo, un cartier situat in nordul Bari, in regiunea Puglia, cei care incalca restrictiile de deplasare si sunt fotografiati de drone risca pana la trei luni de detentie si o amenda in valoare de 206 euro.