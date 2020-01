Franta isi repatriaza cetatenii din Wuhan. Ce se va intampla cu acestia

Ziare.

Iata un ghid pentru identificarea infectarii cu coronavirus: cum a aparut si cum se manifesta virusul ucigas din China Aceasta repatriere se va face cu acordul autoritatilor chineze si sub supravegherea unei echipe medicale, relateaza France Presse. Dupa sosirea in Franta, persoanele repatriate vor ramane in carantina, intr-un loc inca neprecizat, timp de 14 zile, perioada de incubatie a virusului.Ministrul francez al sanatatii a estimat ca numarul persoanelor repatriate in cadrul acestei operatiuni poate varia de la cateva zeci la cateva sute. Ea a precizat ca responsabilii consulari aflati la fata locului incearca sa stabileasca numarul francezilor care doresc sa revina in tara, insa unii ar putea fi reticenti sa se reintoarca in Franta din cauza perioadei de carantina pe care vor trebui sa o respecte. Franta este prima tara europeana unde a fost semnalata prezenta noului coronavirus , pana in prezent fiind confirmate trei cazuri, doua la Paris si unul la Bordeaux, in toate aceste trei situatii fiind vorba despre persoane care au revenit recent din China si au fost in regiunea Wuhan.Iata si harta pe care poate fi urmarita raspandirea virusului ucigas din China Noul coronavirus, denumit 2019-nCoV, a contaminat pana in prezent in China aproape 2.000 de persoane, din care 56 au murit, conform ultimului bilant. Alte cinci tari din Asia au confirmat de asemenea cazuri de infectare, iar un al doilea caz a fost confirmat in Statele Unite. Un caz suspect a fost detectat in premiera si in Canada. Epidemia a ajuns deja in Europa si in Australia, in pofida masurilor luate de autoritati pentru a incerca sa limiteze propagarea infectiilor.O operatiune de evacuare din Wuhan a fost anuntata si de SUA, insa numai pentru personalul consulatului american din acest oras, un avion urmand sa decoleze de acolo pe 28 ianuarie catre San Francisco. Departamentul american de Stat a anuntat ca cetatenii americani ce nu lucreaza la consulat si doresc sa fie evacuati cu acel zbor isi pot cumpara bilete pentru locurile ramase libere.