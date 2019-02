Franta, mesaj de la Bucuresti pentru Trump: Vrea sa platim mai mult ca sa cumparam Made in America

Ziare.

"Expresia 'armata europeana' este o imagine utilizata de presedintele Macron pentru a se intelege mai bine ce face Uniunea Europeana (UE) pentru apararea ei", a explicat Florence Parly in cursul unui interviu acordat AFP la Bucuresti.Miza este una importanta, cu patru luni inainte de alegerile pentru Parlamentul European (PE), la care securitatea va fi una din temele-cheie."CSP (Cooperare structurata permanenta), Fonduri de aparare, nu intelege nimeni. A vorbi despre o armata permite sa se inteleaga ca UE vrea sa fie in masura sa-si asigure propria securitate", a subliniat ministrul francez.Presedintele francez si cancelarul german Angela Merkel au relansat proiectul la semnarea tratatului de prietenie franco-german de la Aachen, saptamana trecuta. La randul sau, seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, si-a manifestat adeziunea la acest proiect intr-o alocutiune privind viitorul Europei in fata Parlamentului European.In ce-l priveste, presedintele american Donald Trump a contestat de mai multe ori proiectul, iar secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a facut cunoscute preocuparile Aliantei."Este exclus ca UE sa se substituie NATO. Ea trebuie sa fie complementara, nu concurenta", a subliniat Stoltenberg miercuri seara, la sosirea sa la Bucuresti, unde a fost invitat la reuniunea informala a ministrilor Apararii din UE. Jens Stoltenberg a fost recent in vizita la Washington."NATO ramane piatra de temelie a apararii colective. Tot ce facem in UE facem in complementaritate si nu in concurenta cu NATO", a raspuns ministrul francez al Apararii. Dar, a adaugat ea, "au loc dezbateri privind modalitatile"."Nu se poate sa-i ceri UE sa-si majoreze contributiile la aparare si sa te superi pentru ca europenii se organizeaza ca sa faca acest lucru", a replicat Parly."Daca mesajul este sa platim mai mult pentru a cumpara 'Made in America', atunci unii europeni s-ar putea sa nu fie de acord cu aceasta linie", a avertizat ea.Uniunea Europeana face progrese in cadrul cooperarii structurate, ceea ce reprezinta unul dintre subiectele discutiilor de la Bucuresti."Au fost lansate 17 noi proiecte, dintre care unele foarte importante, cum ar fi modernizarea elicopterului de atac franco-german Tiger", a amintit Florence Parly.De asemenea, UE s-a dotat cu un fond european al apararii, al carui buget ar urma sa creasca de la 500 de milioane de euro la 13 miliarde in perioada 2021-2027, bani ce ar urma sa permita finantarea de proiecte transfrontaliere interoperabile in materie de echipamente si tehnologii.In acelasi timp, zece state membre s-au angajat intr-o initiativa de interventie in caz de crize sau catastrofe naturale. "Marea Britanie a fost printre primele care au aderat la aceasta initiativa si sper ca atunci cand va pleca din UE va ramane hotarata sa-si continue cooperarea la acest proiect, intr-un cadru diferit", a mentionat ministrul francez al Apararii.Uniunea Europeana dobandeste astfel, treptat, o capacitate de interventie ce merge in directia unei armate europene, chiar daca "acest proiect va lua ceva timp sa se concretizeze", a subliniat Parly.Germania mai cu seama trebuie sa raspunda "marii provocari" de a-si reconstitui fortele militare, iar "bugetul sau de aparare trebuie sa creasca in mod semnificativ", a mai adaugat ea.Proiectul armatei europene mai are de trecut numeroase obstacole, principalul fiind credibilitatea, conchide AFP. "Antrenamente pentru interventii comune cu aceleasi echipamente, da. Dar nu cred intr-o armata europeana regrupata sub un singur steag, cum este in SUA", a marturisit seful Statului Major belgian, generalul Marc Compernol, intr-un interviu acordat cotidianului Le Soir.Eurodeputatul conservator francez Arnaud Danjean a ridicat la randul sau o alta problema legata de lantul de comanda al unei armate europene, intrebandu-se "cine va avea legitimitatea de a trimite soldati sa ucida si sa fie ucisi?".